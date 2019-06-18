شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة مرشحة لاحتضان مركز إقليمي لـ«بوينج» لتجهيز وصيانة الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعزيزًا لمكانتها كشركة رائدة عالميا في صناعات الطيران، وأكبر شركة مصنّعة للطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء، تعد شركة بوينج حاليا خطة طويلة الأمد في محاولة لجنى المزيد من الأرباح على مسوى العالم.

وبدعوة من الشركة زارت «المصرى اليوم» مصنعها العملاق في مدينة «سياتل» معقل الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت، وأمازون، بولاية واشنطن الأمريكية، وكانت الزيارة بمناسبة تسلم شركة مصر للطيران لطائرتها الثالثة من طراز بوينج 9-787 دريم لاينر، ورغم أن هذه الزيارة لم تكن طويلة، وجاءت عقب تزايد المخاوف الدولية سواء على مستوى الحكومات أو المواطنين الذين اعتادوا السفر الجوى، من الطائرات البوينج، بعد سقوط طائرتين حديثتين من طراز بوينج 737 ماكس 8، خلال أقل من 6 أشهر، إلا أن العمل في أقسام المصنع الذي يضم نحو 40 ألف عامل وفنى ومتخصص على مختلف درجاتهم، من إجمالى 153 ألف موظف بالشركة- يتم بمنتهى الانضباط وعلى مدار الساعة ووفقاً لبرامج العمل المحددة.

ووفقا لما ذكره لنا أيكينى أوكوبيرى، محلل التسويق لطراز 9-787B، فإن القسم الخاص بتجميع الطائرات من عائلة 787 دريم لاينر، بطرازاتها الثلاثة 8-787، 9-787، 10-787 فإن قسم التجميع لهذا الطراز يستهدف إنتاج نحو 1441 طائرة، لحجوزات مؤكدة لصالح 84 شركة طيران حول العالم، بخلاف التعاقدات التي تتم حاليا وخلال الفترة المقبلة، وتم بالفعل تسليم 829 طائرة حتى الآن، منها 361 طائرة من طراز B787-8، و444 طائرة من طراز 9-787B، و24 طائرة من طراز 10-787B.

وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة من الطراز الذي اشترته مصر للطيران التي تسلمت ٣ طائرات 160 مليون دولار، ويقوم المصنع بتجميع طائرة كل ثلاثة أيام تزن الواحدة منها 25 ألف كيلوجرام، أي ما يوازى وزن 200 سيارة نيسان صنى من المستخدمة في مصر، وفقا لدراسة أجراها قسم البحوث في بوينج عن السوق المصرى.

وقلنا للمسؤولين في بوينج: «إذا كان هذا المصنع لتجميع الطائرات، فأين يتم تصنيعها؟»، فأجابوا بأن هناك أماكن يتم تصنيع الأجزاء الكبيرة فيها، في اليابان وفى إيطاليا، بالإضافة لـ100 مصنع في أكثر من 95 مدينة أمريكية، تشارك في صناعة جزء من هذه الطائرات، وتنقل جميع هذه الأجزاء على طائرة ضخمة تسمى «رافعة الأحلام»، وهى طائرة من طراز بوينج 747، لذلك ليس من الغريب أن تفوق أرباح الشركة ميزانية عدة دول إفريقية، وتقود التنمية في أكثر من 40 ولاية أمريكية وعدة دول أخرى.

وعن مساهمة الشركة في تنمية الدول الإفريقية قال المسؤولون إن الشركة تخصص جزءا من أرباحها للمساعدة في عمليات التنمية في البلدان التي تشترى شركاتها طائرات من شركة بوينج، وهناك قسم أو إدارة للبحوث في الشركة، تقوم بدراسة السوق في كل بلد على حدة، فعلى سبيل المثال خلصت الدراسة الخاصة بمصر، إلى أن نسبة المصريين الذين يسافرون جوا يمثلون من 3 إلى 4% من إجمالى عدد السكان في مصر، وهى نسبة زهيدة، وبالتالى فإن أي أرباح من مصر على المدى البعيد لن تكون مرضية، خاصة أن مصر شريك كبير لبوينج في عمليات الشراء، وهذه الشراكة ممتدة لأكثر من 60 عاما.

وعلى سبيل المثال لا الحصر دخلت بوينج في عام 2018 في شراكة مع منظمة التعلم العالمى لإطلاق مركز لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً في مصر، وجار إنشاء المركز لتعزيز التعليم والتعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مصر، حيث سيوفر المركز تسعة برامج لا صفّية للطلاب، وكذلك التدريب اللازم للمعلمين، وسيكون المركز جزءا من استراتيجية توعوية مستمرة تقودها شركة بوينج لرفع كفاءة القوى العاملة المستقبلية في مصر، ودعم الطموحات الاقتصادية للبلاد، من خلال تشجيع الشباب على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في المهن ذات الصلة بهذه المجالات، وسيقدم المركز خدماته لـ12 ألف فرد من أفراد المجتمع، من خلال مزيج من الفعاليات المجتمعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والدورات المكثفة القائمة على المشاريع، وورش العمل المتخصصة.

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وفى عام 2016-2017، تعاونت الشركة مع منظمة التعلم العالمى، لدعم وزارة التربية والتعليم في مصر، بهدف تحسين تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مدارس ثانوية حكومية على مستوى البلاد، وعملت بوينج مع المنظمة لتقديم برنامجها المبتكر «محرك الابتكار»، وهو برنامج متخصص في التصميم يركز على فهم الهندسة في المدارس الحكومية بـمصر، كما أطلقت في عام 2017 وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامجها الخاص بالتعليم عبر الإنترنت لطلاب المدارس الثانوية بهدف تعليم الطلاب مجموعة مختلفة من المهارات في مجال الهندسة.

وعن خدمات بوينج الإقليمية، قال جيم برو، مدير مركز الاتصالات والاستعلامات بالشركة إن لديها مركزا لخدمة العملاء يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، ويتلقى شكاوى واستفسارات العملاء من جميع المطارات العالمية ومن كل الدولة في العالم، ولها مندوبون في دول العالم ومن بينها مصر، وذلك لمساعدتهم وخلق قنوات ربط واتصال بين الصانع والمشغل لتقديم خدمة ما بعد البيع والخدمات اللوجستية، غير أن مراكز الصيانة وتقديم الخدمات وقطع الغيار، توجد في بعض الأماكن الإقليمية، لذا ترغب بوينج في أن تتوسع في افتتاح أفرع جديدة لها في بعض دول العالم.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة أن مصر مرشحة وبقوة ليكون بها مركز محلى وإقليمى يغطى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا لتجهيز وصيانة الطائرات بما في ذلك الطرازات الجديدة، خاصة بعد اللقاء الذي تم قبل عام وجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس شركة بوينج، وتم خلاله مناقشة تطلعات مصر للتعاون مع شركة «بوينج» وزيادة نشاطها في مصر في جميع المجالات ذات الصلة بنشاط وخبرة الشركة، بما في ذلك التعليم والتدريب الفنى، واشار إلى أن القيادة المصرية أبدت استعدادها لتوفير جميع الإمكانات المتاحة بما يسهم في إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والشركة، والعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الشركة للكوادر المصرية.

إلى هنا انتهى كلام مسؤولى بوينج، وكان علينا أن نستفسر عن بعض المعلومات من أهل الخبرة المصريين من طاقم الطائرة الجديدة، الذين تسلموها وسيعودن بها إلى مصر، ويعملون عليها.

«مبروك لمصر هذه النوعية من الطائرات».. بهذه الكلمات بدأ كابتن طيار هشام الديب، قائد الرحلة، حديثه: «هذه الطائرة بها إمكانيات هائلة، وستجلب أرباحا كبيرة لصالح مصر للطيران، لأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، بنسبة تزيد على 20% مقارنة بأى طراز آخر، إضافة إلى انخفاض نفقات الصيانة لهذا الطراز الأكثر أمانا ورفاهية وقدرته في الوصول لنقاط بعيدة المدى، وهذا الطراز تم فيه مراعاة العوامل والتأثيرات النفسية للمسافرين لتحقيق اعلى قدر من الرفاهية والراحة، من خلال الاهتمام بروعة التصميم والديكورات والألوان والإضاءة والارتفاعات الكبيرة داخل كابينة الطائرة وزيادة مساحة النوافذ الزجاجية لإتاحة رؤية المحيط الخارجى للطائرة والاستمتاع، ولديه قدرة هائلة على امتصاص المطبات الهوائية وهو الأقل ضوضاء داخل كبائن الركاب».

أما الطيار شريف المناخلى، فقال: «هذا الطراز به تكنولوجيا حديثة توفر للمسافر كل ما يتمنى ويطلب، وهو جالس في مقعده، فمن خلال الاتفاقية التي وقعتها مصر للطيران مع شركة باناسونيك أفيونكس لإلكترونيات الطيران، يستطيع المسافر الاستمتاع بكافة برامج الترفيه وأنظمة الاتصالات اللاسلكية والتى يتم عرضها عبر شاشات عالية الجودة وسماعات عازلة للصوت تعمل بنظام اللمس، كما يتضمن هذا النظام الترفيهى تزويد المقاعد بمنافد للطاقة، بحيث يمكن للمسافرين استخدامها لشحن أجهزتهم الذكية وهواتفهم المحمولة على متن الطائرة».

وتابع: «يحتوى كل مقعد في درجة رجال الأعمال على شاشة عرض تلفزيونى خاصة تعمل باللمس مقاس 18 بوصة مع سماعات عازلة للضوضاء، ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بخدمات اتصالات الهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت اللاسلكى على متن الطائرة، ولضيوف الدرجة السياحية، تم إمدادها بشاشات عرض بمقاس 12 بوصة في كل مقعد، ويقدم النظام أكثر من 700 ساعة من البرامج الترفيهية المتنوعة، وذلك بجودة وتقنية عالية للعرض، بالإضافة إلى خدمة واى فاى وقنوات البث المباشر مع إتاحة استخدام المسافرين لهواتفهم المحمولة في إجراء وتلقى المكالمات وممارسة أعمالهم وإرسال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكترونى وتصفح شبكة الإنترنت».

وأضاف: «يستطيع المسافر متابعة سير الرحلة دقيقة بدقيقة، ومشاهدة الطائرة من كل الزوايا وهو جالس في مقعده، سواء من مسقط أفقى أو عرضى، كما يمكن للمسافر إذا كان جالسا في يمين الطائرة أن يشاهد النافذة التي على يساره، من خلال الشاشة، وكذلك تحديد القبلة للصلاة ومواقيتها».