شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع وزير الصناعة البيلاروسي سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وزير الصناعة ببيلاروسيا، Pavel Utupin، ورؤساء شركات الصناعات المدنية البيلاروسية، لبحث تعميق مجالات التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية في العديد من الصناعات المدنية، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة بيلاروسيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات التي تتعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومنها شركتا (ببروسكا أجروماش، ماز) البيلاروسية، اللتان تتعاونان مع شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) في مجال إنتاج المعدات الزراعية ومجال إنتاج الشاحنات، كما تمت مناقشة موضوعات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها سابقًا خلال الزيارات المتبادلة التي تمت بين الجانبين مع شركة «منسك» البيلاروسية في مجال تصنيع الجرارات، بالتعاون مع (مصنع 999 الحربى) وشركة «منسك موتور» البيلاروسية في مجال تصنيع محركات الديزل، بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) وشركة «أمكودور» البيلاروسية في مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات، بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى). وأعرب وزير الصناعة ببيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها التعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة «ماز»، بما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على اهتمامه بالتعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى، وضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذا التعاون والتوسع في مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر.