شكرا لقرائتكم خبر عن السبت انطلاق معسكر «قادة المستقبل» بجامعة القاهرة لتخريج 600 شاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُطلق جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، السبت المقبل، معسكر قادة المستقبل في نسخته الثالثة، الذي يقام صيف هذا العام، تحت عنوان: «تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال».

وتُقام فعاليات المعسكر، خلال الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 أغسطس المُقبل، بملاعب الجامعة، ويتضمن 6 أفواج طلابية، ويستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

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ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة، ومجموعة من المفكرين ورجال الإعلام لإجراء حوارات مع الطلاب، كما يتضمن مسابقات ترفيهية، وأنشطة رياضية وفنية، ومسابقات، ودوري معلومات، وورش عمل وريادة أعمال.

ويشهد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأحد 23 يونيو الجاري، فعاليات الفوج الأول، ويلتقي بالطلاب ويُجري حوارًا موسعًا معهم.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن معسكر قادة المستقبل يأتي في إطار مشروع طرحته الجامعة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، موضحًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري، وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

وأكد الدكتور محمد الخشت أن تطوير العقل المصري ضروري لتحقيق النهضة والتقدم، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة تعمل على ترسيخ مفاهيم الاستقلالية الفكرية لدي شبابها وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي والمساهمة في بناء المجتمع.