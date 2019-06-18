شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ للنيابة لوقف زواج طفلة في كفر الشيخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم صبرى عبدالمنعم، مدير لجنة حماية الطفل ومنسق المجلس القومى للأمومة والطفولة في كفر الشيخ، أمس، بلاغاً إلى المستشار محمود فؤاد، رئيس نيابة الأحداث، قيد برقم ١٥٦٧٨٠/٩، طالب فيه بوقف زواج طفلة عمرها ١٤ سنة ونصف السنة.

وقال عبدالمنعم لـ«المصري اليوم» إنه تلقى معلومات وصفها بأنها مؤكدة بأن أسرة الطفلة تعتزم زفافها مساء ١٧ يوليو المقبل في منزل الأسرة بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه استطاع الحصول على شهادة ميلاد العروس، وتأكد أنها لا تزال طفلة، إذ إنها من مواليد ١٥ ديسمبر ٢٠٠٤، كما حصل على نسخة من دعوة الزفاف، ودرس الموضوع بكافة تفاصيله من خلال لجنة برئاسته، وعضوية أمانى مصطفى، مدير وحدة حماية الطفل، وأمل حمادى، الخبير النفسى في اللجنة، وشيماء غازى، الإخصائى الاجتماعى في اللجنة، وتم إعداد تقرير فنى شامل بالواقعة لعرضه على نيابة الأحداث، كما تم إبلاغ خط نجدة الطفل في المجلس القومى للطفولة والأمومة في القاهرة بالبلاغ ورقمه.