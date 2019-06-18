شكرا لقرائتكم خبر عن القوى الوطنية الليبية من القاهرة: دعم لا محدود للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت القوى الوطنية الليبية التحية للشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الإفريقى، على الدعم السياسى للشعب الليبى في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأكد المشاركون في لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات والذى اختتم أعماله بالقاهرة، أمس، على دعمهم لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ووجهوا التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاته المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول الميليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه، واستحلت دماء شعبه وحرماته وأسست للتدخل الأجنبى الفج في الشأن الليبى.

وأعلنت القوى الوطنية الليبية- في بيان- الدعم اللامحدود للقوات المسلحة الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات الميليشياوية الإجرامية في طرابلس.

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ودعا الحضور القوات المسلحة العربية الليبية للإسراع في تحرير العاصمة والقضاء التام على الإجرام والإرهاب الذي جثم على صدور الليبيين طيلة السنوات الماضية، وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية من ممارسة عملها في جو من الأمن والاستقرار، لتحقيق المشروع الوطنى الهادف إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة، يشارك فيها الشعب بكامل أطيافه، دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز.

ودعا المؤتمر الأهالى في طرابلس والمدن المجاورة لها إلى ضرورة توعية أبنائهم المغرر بهم والمنخرطين في التجمعات الميليشياوية، وحثهم لتسليم أسلحتهم، توطئة لمشاركتهم في إعادة بناء الوطن، بعد استكمال عملية تطهير العاصمة. وانتقد البيان الختامى أداء المبعوث الأممى غسان سلامة واتهمه بأنه افتقد للحيادية كوسيط أممى، إذ إنه بانحيازه الملحوظ لجهات بعينها قد شكل عقبة في تحقيق التسوية السياسية للأزمة، ما يستلزم اختيار شخصية حيادية جادة لهذا المنصب. وأبدى المؤتمر استياءه من تحالف التجمعات الميليشياوية مع ما يسمى «رئيس المجلس الرئاسى» فائز السرّاج، وتحميله مسؤولية انهيار الأوضاع في البلاد، وأدان الدعم القطرى والتركى للتجمعات الميليشياوية في العاصمة بالسلاح والأموال، واستجلابهم للمرتزقة والإرهابيين من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى عاصمة الوطن لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية، ودعا المجتمع الدولى إلى ضرورة تفهم طبيعة الأوضاع في ليبيا وعدم قبول الشعب الليبى لأى تدخل خارجى لفرض الوصاية عليه وعلى مستقبله السياسى. وأكد ضرورة رفع الحظر على تزويد القوات المسلحة العربية الليبية بالسلاح، وذلك لتسريع وصولها لأهدافها في القضاء على الإرهاب والتجمعات الميليشياوية المسلحة.

وأضاف البيان الختامى للمؤتمر أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار في ظل استمرار امتلاك السلاح خارج سيطرة الدولة ما هو إلا استمرار للأزمة والوضع البائس الذي يعيشه الشعب منذ سنوات، وأن أي حل لا يمكن قبوله ما لم يشترط سحب السلاح من التجمعات الميليشياوية وتسليمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأعلن المشاركون في المؤتمر الرفض التام لما طرحه ما يسمى «رئيس المجلس الرئاسى» فائز السرّاج، بشأن عقد ملتقى ليبى تنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية، لكونه يؤسس لاستمرار حالة اللادولة، وبقاء الوضع كما هو عليه قبل انطلاق عملية طوفان الكرامة.