شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في قليوب.. «مشرد» يلفظ أنفاسه الأخيرة بجوار مكتب خدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ مواطن مجهول الهوية أنفاسه بجوار مبنى خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له بقليوب، تم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ الإجراءات اللامنة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم نقله إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ الإجراءات، وتبين من التحريات أنه كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس المدينة منذ عدة أيام ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء، وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.