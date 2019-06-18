شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العراقي يبحث مع وزير الطيران تشغيل خط مباشر بين القاهرة وبغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سفير العراق في القاهرة، أحمد نايف الدليمي، خلال لقائه مع وزير الطيران الفريق يونس المصري، إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وبغداد من خلال مطار العاصمة الإدارية ومطار سفنكس لخدمة السياحة والسفر ورجال الأعمال، وكذلك تنشيط الحركة السياحية الوافدة من العراق إلى المدن السياحية المصرية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وبحث زيادة الحركة الجوية والاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الملاحات الجوية، وأشاد «الدليمي» بالرؤية والخطى الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوي في عموم مصر، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق.

حضر اللقاء من الجانب العراقي الملحق بالسفارة مصطفى أحمد عبدالرضا، والمدير الإقليمي لمكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة نسيم السوادني.