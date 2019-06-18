شكرا لقرائتكم خبر عن «أقباط الإسكندرية» يستقبلون البابا بالزغاريد في «يوبيل الأنبا تكلا الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المئات من أقباط الإسكندرية، الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالزغاريد، خلال احتفال كنيسة الأنبا تكلا، بالإسكندرية، بيوبيلها الذهبي.

وبدأت كنيسة القديس أنبا تكلا هيمانوت بالإسكندرية احتفالها باليوبيل الذهبي لتأسيسها، حيث صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة العشية، وشاركه الصلاة الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس إبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة.

كان قداسة البابا قبل دخوله لصلاة العشية قد استمع إلى بانوراما عن الكنيسة، منذ تأسيسها وحتى الآن.