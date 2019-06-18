"وهم الوظيفة الحكومية".. ضبط سائق متهم بالنصب على موظف في 45 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين (موظف بالمعاش) بقيام سائق بالحصول منه على مبلغ مالي قدره 45 ألف جنيه بزعم مقدرته على تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة "خلافاً للحقيقة" إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أسفرت جهود البحث والتحري عن صحة الواقعة، وأضافت التحريات تلقي المتهم المشار إليه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكي. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ المزعوم، والنصب والاحتيال على المواطنين.
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