التنمية المحلية: أكاديمية سقارة أحد أهم مراكز التدريب على الصعيد القاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكدت وزارة التنمية المحلية، حرصها على أن تكون أكاديمية التنمية المحلية بسقارة في محافظة الجيزة، أحد أهم مراكز التدريب والتميز على الصعيد القاري، وذلك في إطار وضع وزارة التنمية المحلية لمواردها وإمكانياتها تحت تصرف منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية فيما يخص قطاع التدريب لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المسئولين والقيادات المحلية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بحضور محافظ القاهرة خالد عبد العال، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأوضحت الوزارة أنه تم دعوة المسئولين عن أكاديمية السلطات المحلية الأفريقية (ألجا) ALGA التابعة للمنظمة لزيارة الأكاديمية المصرية في سقارة وقد تمت هذه الزيارة بالفعل أمس الاثنين، حيث تم عقد مباحثات مثمرة سيكون لها أثر كبير في تأسيس مقار ثابتة لأكاديمية السلطات المحلية الأفريقية (ألجا) ALGA في ربوع القارة المختلفة، لافتة إلى أن اهتمام مصر بالشباب الأفريقي وتأهيله وتدريبه يمثل أحد أهم أركان أجندة مصر لعام رئاستها وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم الذي عقد في نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ بمشاركة أفريقية شبابية واسعة، والذي أعلن فيه منح شباب القارة الفرصة للدراسة بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم أرقى الدراسات المتخصصة في كافة أفرع المعرفة بمدينة القاهرة.

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على صعيد متصل أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مصر على طريق تطبيق اللامركزية، وأنها بصدد إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يركز على منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات لتحقيق مزيد من التنمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزارة لوزراء التنمية المحلية واللامركزية في كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو، والتي ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، على هامش المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة".

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية تدريب العاملين في مجال المحليات والاستفادة من خبرات الدول المشابهة للنظام المحلي المصري، لافتة إلى أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي تم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات منها مؤتمر الشباب واختيار أسوان كعاصمة للشباب الأفريقي واستضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ واستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل.