منتخبا بوروندي ومدغشقر يصلان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، منتخبا بوروندي وناميبيا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم "كان مصر 2019"، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وكان في استقبال المنتخبين بالصالة 4 بمطار القاهرة الدولي أحمد جنينة رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وفريق من العلاقات العامة بالشركة التي قدمت للمنتخبين كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات الوصول.

ويصل خلال الساعات القادمة منتخبات الجزائر وتونس وكينيا ومدغشقر .