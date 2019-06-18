متحدث البرلمان: تصريحات أردوغان "تدخل مرفوض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم، رفضه وبشكل قاطع تصريحات الرئيس التركي أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي، معتبرًا هذه التصريحات "تدخل سافر" في الشأن الداخلي المصري.

وقال "حسب الله" في بيان اليوم الثلاثاء، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها.

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ووصف "حسب الله"، أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذي ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، كما أنه حوَّل سجون تركيا لـ"سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة".

وأوضح أنه بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، اتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد على مصر في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا.

وواصل المتحدث باسم البرلمان: "العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن مصر دولة كبيرة لها دورها الريادي والمحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية".

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