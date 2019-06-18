محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة القديس أنبا تكلا هيمانوت بالإسكندرية.
وترأس البابا صلاة العشية، وشاركه الصلاة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة.
واستمع البابا تواضروس إلى "بانوراما" عن الكنيسة منذ تأسيسها وحتى الآن، فيما قدمت فرق الكورال مجموعة من العروض والألحان الكنسية.
كان البابا، استقبل اليوم بمبني خدمات كنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.