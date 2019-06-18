رئيس الوزراء: دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خير التنفيذ مطلع يوليو المقبل.



جاء ذلك في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية تحت عنوان "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة" خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019.

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وأضاف مدبولي، "لقد تبنت الرئاسة العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية بأفريقيا من خلال الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خير التنفيذ".

وأوضح أن مصر مستمرة في لعب دورها في تحقيق أهداف مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا"؛ لتحقيق حالة من الاستقرار والهدوء وتحقيق التعاون بين المدن للمساهمة في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وتابع: "تبنت مصر استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تمثلت في استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠، إيمانا بأهمية المصير المشترك مع دول القارة والاعتناء بالشباب والمرأة".