مصر | نيابة الأموال العامة تحقق مع تشكيل عصابي بتهمة غسيل الأموال

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بدأت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق مع تشكيل عصابي بتهمة غسيل الأموال في أعمال غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن التشكيل مكون من 11 متهما قاموا بغسل ما يقرب من 55 مليون جنيه، واستخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).