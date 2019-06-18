أخبار مصر | وكيل النواب: تصريحات "أردوغان" حمقاء وتجاوزت كل الخطوط الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل النواب: تصريحات "أردوغان" حمقاء وتجاوزت كل الخطوط الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، التدخل السافر للرئيس التركي في الشأن المصري تعقيبا على وفاة محمد مرسي، مؤكدا أن أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء وخرج عن الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد وهدان، أن تصريحات "أردوغان" تؤكد إصابته بجنون العظمة وانفصامه عن الواقع وتدخله فى شئون مصر، وهى محاولة للظهور كخليفة للعالم الإسلامي على حساب التدخل في شئون الدول، مُضيفا أن أردوغان لا يعلم أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية وهو الذي لفظ جماعة الإخوان خارج الحكم في ثورة 2013، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يملئ على المصريين إرادتهم.

وطالب "نائب رئيس حزب الوفد" أردوغان بأن يولي اهتمامته في شئون دولته الخاصة ومصالح شعبه بدلا من الهرطقه والتصريحات الحمقاء التي تعود عليها منذ عزل الإخوان من حكم مصر، مؤكدا ان احترام إرادة الشعوب يجب أن تكون هي نقطة الانطلاق في إقامة علاقة طبيعية ومتوازنة بين الدول.