أخبار مصر | أمين "شباب الحرية": اتهامات أردوغان للدولة المصرية بالتقصير في علاج مرسي تدخل سافر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "شباب الحرية": اتهامات أردوغان للدولة المصرية بالتقصير في علاج مرسي تدخل سافر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهني أمين شباب حزب الحرية المصري، إن ما حدث من قبل الرئيس التركي أردوغان بتوجيه اتهامات للدولة المصرية بالتقصير في علاج الرئيس المعزول محمد مرسي وهو ما تسبب في وفاته ومناشدته للأمم المتحدة بالتدخل العاجل والتحقيق في وفاة المعزول تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وخروج عن اللياقة السياسية وكافة الأعراف الدبلوماسية.

وأضاف مهنى، أن تدخل أردوغان بأمور تخص الشأن المصري يؤكد بالفعل على أنه يعشق الشو الإعلامي كما هي عادته، كما أن هذا ليس بجديد علي رئيس يدعم زرع الفتن وتشجيع الأرهاب والأرهابيين، مًناشدًا إياه أن يولي جهوده وإهتماماته نحو تحقيق متطلبات شعبه وما يحقق مصالحه وطموحاته وتوفير الديمقراطية داخل الدولة التركية.

وأكد مهني، أن البيان الصادر من مؤسسة هيومان رايتس واتس عقب وفاة المعزول بـ ٣٠ دقيقة واتهامهم للنظام المصري بالتقصير والإهمال في علاجه دون توافر أدلة ومستندات لديها شئ يدعو للدهشة بالفعل ويؤكد أستغلال كافة الدول المعادية لمصر هذا الموقف لبث السموم ونشر الفتن داخل الدولة المصرية.