أخبار مصر | برلمانية: أردوغان يدافع عن عضو بجماعة إرهابية وتصريحاته مرفوضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: أردوغان يدافع عن عضو بجماعة إرهابية وتصريحاته مرفوضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت الدكتور سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتى وصف فيها محمد مرسى بـ "الشهيد"، مؤكدة أن هذا الوصف لا ينطبق على محمد مرسى من قريب أو بعيد.

وأضافت "درويش"، أن "نصريحات أردوغان مرفوضة كليًا، فهو يدافع عن عضو بجماعة إرهابية وصادر بحقه أحكام قضائية"، لافتة إلى أن الشعب المصري يرفض تدخل الرئيس التركى أو أي شخص آخر فى الشأن المصري الداخلي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لا تتدخل فى شئون الدول الآخري، منوهة بأن مصر لم تتدخل فى انتهاك حقوق الإنسان فى تركيا، على الرغم من اعتقال أدوغان الآلاف من أبناء الشعب التركى خلال فترة حكمه.