أخبار مصر | وكيل "تشريعية البرلمان" مهاجمًا أردوغان: "سنرد لك الصاع صاعين إذا تطاولت على مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "تشريعية البرلمان" مهاجمًا أردوغان: "سنرد لك الصاع صاعين إذا تطاولت على مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التصريحات الغير مسئولة التى أطلقها رجب طيب أردوغان الرئيس التركى والمرشد الحقيقى لجماعة الإخوان الإرهابية والتى وصف فيها محمد مرسى بالشهيد وهو وصف لا ينطبق على محمد مرسى من قريب او بعيد.

وقال أحمد حلمى الشريف، إن إردوغان فقد صوابه ورشده لدفاعه عن عضو بجماعة إرهابية وصادر بحقه أحكام قضائية واذا كان إردوغان يعزى فى وفاة مرسى فإننا نعزى الشعب التركى فى وفاة الديمقراطية على يد أردوغان الذى اعتقل الآلاف من أبناء الشعب التركى وأقول له كمواطن مصرى ونائب عن الشعب المصرى أننا سنرد لك الصاع صاعين إذا تطاولت على مصر وتجاوزت فى حق رئيسها وستذهب يوما ما انت وجماعة الإخوان الإرهابية إلى مزبلة التاريخ.