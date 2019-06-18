أخبار مصر | حزب الأحرار الدستوريين يستنكر تصريحات أردوغان حول وفاة محمد مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الأحرار الدستوريين يستنكر تصريحات أردوغان حول وفاة محمد مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الأحرار الدستوريين، استنكاره ورفضه لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى يذيعها منذ أمس بعد وفاة محمد مرسي العياط.

ويؤكد الحزب، في بيان له، أن هذه التصريحات ذات أغراض سياسية تهدف عبثا الى زعزعة الأمن والسلام المصري واثارة الراى العام الدولى ضد مصر بهذه الاكاذيب.. وقد أصدر النائب العام المصرى بيانا شرح فيه ملابسات الوفاة التى حدثت أمام أعين الجميع في قاعة المحكمة خلال محاكمته في قضية التخابر.

ويؤكد الحزب أن الشعب المصري لن يلتفت الى مثل هذه التصريحات المغرضه ويرفض أي تدخل خارجي أو أى تشكيك في البيانات الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة المصرية، وسنظل مؤيدين لقيادتنا السياسية واثقين في نزاهتها وصدق نواياها رغم أنف أعداء الوطن، ممن اعتادوا على صناعه الأكاذيب والأتجار بها.