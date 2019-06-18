أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد معرضًا لمنتجات الحرف اليدوية ومشروعات المدن الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد معرضًا لمنتجات الحرف اليدوية ومشروعات المدن الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معرضاً يضم منتجات الحرف اليدوية والتراثية، من محافظات الوادي الجديد، والقاهرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، وقنا، وعدد آخر من المحافظات.

جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر "المدن الإفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة"، وقام بجولة أيضا في جناح خاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعرض أبرز المشروعات، خاصة من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وجناح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتوضيح جهود البرنامج في تقديم المساعدة والدعم في البلدان الأفريقية بهدف التنمية، وكذا جناح لجهود الإتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وتفقد أيضا جناحاً خاصاً بمواصلات مصر لعرض نتائج هذه التجربة الإيجابية الناجحة في توفير وسائل إنتقال حديثة للمواطنين في مصر.