أخبار مصر | محافظ القاهرة: مقر منظمة أقليم شمال أفريقيا بالعاصمة سيعمل على مواجهة الإرهاب‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: مقر منظمة أقليم شمال أفريقيا بالعاصمة سيعمل على مواجهة الإرهاب‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن سعادته بثقة دول شمال أفريقيا لاختيار العاصمة مقرًا لها لكي تصبح نقطة التقاء المدن الأفريقية.

ونوه محافظ القاهرة، خلال افتتاح الدورة العشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية وليندرنزو رئيس المنظمة، إلي أن المقر المزمع افتتاحه غدًا سيكون نقله لنبدا من خلالها في التواصل الدائم بين المدن، والعمل الجاد وعقد اتفاقيات التعاون المثمر التي تجعل من أقليم شمال مركزًا للاشعاع الحضاري لقارتنا أمام العالم.

وتابع: "نستطيع أن نقدم الخبرات لمواجهة تخديات وأزمات المنطقة خاصة الأعمال الارهابية والتي تهدد شمال أفريقيا، وكذلك تقديم رؤية لعملية إعادة اعمار المدن وتحقيق الاستقرار فيها، واعتماد خطة استراتيجية للقضايا التى تواجه دول المنظمة بما فيها قضايا الهجرة، التى تمثل اهم عنصر من عناصر التحدى خاصة الهجرة غير شرعيه، وهوما يتطلب تعاون الجميع بما فيها ادارات الحكم المحلى والمجتمعات المحلية فى اقليم الشمال الافريقى، والتنسيق المشترك بينها لمواجة تلك الظاهرة المخيفة التى تهدد أمن القارة.