القبض على متهمين متورطين في محاولة النصب على مجموعة صيدليات كبرى ببنها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على متهمين متورطين في محاولة نصب على مجموعة صيدليات كبرى بمدينة بنها عن طريق تزوير أوراق شركة شهيرة للبترول للحصول على كمية كبيرة من الأدوية.
تلقى قسم ثان بنها بلاغا من المسؤول عن إدارة صيدليات بضبط شخصين بأمر توريد وشيك بنكي مزور أثناء استلام بضاعة قيمتها حوالي 200 ألف جنيه وذلك بعد الاستعلام عن الشيك، وتبين أنه مسحوب على حساب مغلق منذ عام 2014 بتوقيع مزور لمدير المشتريات بالشركة.
وبالانتقال والفحص تم ضبط المتهمين وهما «ه. ع» من القليوبية، والآخر «هـ. م» من الجيزة لديوان القسم وبدأ رجال المباحث في اتخاذ اللازم ومناقشة المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المتهمين.
وتبين أن كل المكاتبات والعقود والأوراق بحوزة المناديب عبارة عن مستندات خاصة بشركة البترول مسحوبة صورة سكانر من مكاتبات حقيقية، وتم التلاعب في الأرقام والبيانات المدونة بها.
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