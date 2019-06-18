شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة نقل عمال إلى حالتي وفاة و30 مصابًا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الإقليمي بنزلة الخطاطبة بمركز السادات والذي وقع ظهر اليوم إلى مصرع وإصابة 32 عاملا وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الباجور النموذجي وتحرير محضر بالواقعة.
كان اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز السادات يفيد بانقلاب سيارة نقل عمال بالطريق الإقليمي بنزلة قرية الخطاطبة، وإصابة 30 عاملا، وحالتي وفاة.
وعلى الفور دفع مرفق إسعاف المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير المرفق، بسيارات لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الباجور النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وإعداد تقارير طبية بالحالات المصابة، وتحديد سبب الوفاة.
وتبين من خلال الكشف المبدئي للعمال المصابين أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات ونزيف.
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