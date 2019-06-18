شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق غدًا في شكاوى لعمرو دياب وأسرة محسن السكري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي اجتماعًا، غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من الشكاوى؛ الأولى قدمها عمرو دياب ضد 4 قنوات فضائية إحداها حملت اسم الهضبة، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأعماله الفنية.

كما تبحث اللجنة شكوى قدمتها أسرة محسن السكري ضد هشام طلعت مصطفى تطلب تعويضًا عما لحق بها من أضرار نتيجة تحريضه رب الأسرة على ارتكاب جريمة قتل سوزان تميم، هذا بجانب شكويين أخريين.

يذكر أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي المقاصة، من المقرر أن يمثل للتحقيق في المجلس ظهر غد بسبب إساءات منسوبة لصفحته عبر «فيس بوك».