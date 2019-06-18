شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة سبب الإحساس بالحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إن ما تتعرض له البلاد من ارتفاع درجة الحرارة خلال اليومين القادمين هو ظاهرة طبيعية لفصل الصيف والذي يبدأ الجمعة المقبل.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن «درجات الحرارة خلال فصل الصيف سيكون أقصى ارتفاع لها هو ٣٩ درجة مئوية، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يزيد من إحساسنا بالحر».

جدير بالذكر أن درجات الحرارة غدا الأربعاء الصغرى والعظمى على القاهرة «24- 39»، أما يوم الخميس فستكون «26- 40»، لتنخفض الجمعة إلى «26- 38».