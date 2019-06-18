شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعتذر عن تأخر قطار «572 سياحي» بمحطة كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن تأخر قطار رقم ٥٧٢ ركاب سياحي «الإسكندرية- بورسعيد» بمحطة كفر الدوار، نتيجة حدوث «دخنة» مفاجأة بالكاوتش الفاصل بين عربة القوى، والعربة رقم ١، وعلى الفور تم إخمادها بطفاية الحريق بمعرفة السائق.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه على الفور جرى الاستعداد بالقطار، واستأنف رحلته بتأخير ٢٠ دقيقة، دون حدوث أي تلفيات أو إصابات، كما قدّمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث ولم تتأثر حركة مسير القطارات.