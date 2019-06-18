محافظ القاهرة: لابد من رؤية مشتركة لمواجهة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه لابد من مواجهة التحديات الموجودة في القارة الأفريقية، من خلال عدد من الاجتماعات والفعاليات ضمن منظمة المدن الأفريقية.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الدولي الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية تحت عنوان "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة" خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019.
وأكد عبدالعال، أن مصر على استعداد للمساهمة الفعالة لتحقيق رؤية مشتركة تلبي آمال وطموحات مدن ودول القارة.
وتابع: "نهتم بقايا الهجرة غير الشرعية والتي تمثل أهم عناصر التحدي خاصة وأن إقليم الشمال الأفريقي نقطة التواصل مع أوروبا، وهذه القضية تفرض على دول الشمال تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدي".
وطالب محافظ القاهرة، بوجود رؤية موحدة لمواجهة الاٍرهاب الذي يواجه دول القارة، وكذلك تقديم رؤية مشتركة لعملية اعادة الإعمار في بعض الدول ومنها ليبيا.
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