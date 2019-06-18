فيديو لـ"التعليم" يستعرض النظام المعدل للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، على "فيسبوك"، فيديو تعريفي بالنظام المعدل للمرحلة الثانوي، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2018/ 2019، بدءًا من الصف الأول الثانوي.
وأكدت الوزارة أن النظام المعدل للصف الأول الثانوي، أحد الخطوات المهمة التي جرى اتخاذها لإصلاح العملية التعليمية في مصر.
ويقوم نظام التقييم المعدل على إلغاء الامتحان القومي المعدل، واستبداله بـ12 امتحانا على مستوى المرحلة، وتقيس الأسئلة مهارات الفهم والتفكير والإبداع، وليس الحفظ والتلقين، وتجرى الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.
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