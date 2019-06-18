محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، تأخر قطار رقم 572 ركاب سياحي "الإسكندرية / بورسعيد"، بمحطة كفر الدوار؛ نتيجة حدوث دخنة مفاجأة بالكاوتش الفاصل بين عربة القوى والعربية رقم 1.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه على الفور تم إخمادها بطفاية الحريق بمعرفة السائق.
وأكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه على الفور تم الاستعداد بالقطار واستانف رحلته بتأخير 20 دقيقة دون حدوث أي تلفيات أو إصابات.
وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث ولم تتأثر حركة مسير القطارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بتأخير 20 دقيقة.. السكة الحديد: السيطرة على حريق في قطار بمحطة كفر الدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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