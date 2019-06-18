رئيس مجلس الشيوخ في بوروندي يصل إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب طه عبيد:

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، ريفريان نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ في بوروندي، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وكان في استقباله بالمطار السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كان قد زار بوروندي أواخر شهر مارس الماضي والتقي برئيس مجلس الشيوح.