الرئيس البيلاروسي يقلد الرئيس السيسي وسام صداقة الشعوب

محمد اسماعيل - القاهرة - مينسك - أ ش أ:
قلد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وسام صداقة الشعوب ، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر وبيلاروسيا.
كما تم التوافق خلال لقاء القمة اليوم الثلاثاء، بين الرئيس السيسي ونظيره البلاروسي عَلى ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوى السياسي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في إطار دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، تم التوافق علي إقامة تمثيل دبلوماسي مصري معتمد في العاصمة مينسك أسوةً بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، وذلك انعكاساً للزخم المتنامى بين الجانبين.
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