"جوزي نفسه في ولد".. تفاصيل اختطاف "منتقبة" لرضيع من أمه بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل "منتقبة" لاتهامها باختطاف رضيع من والدته من أحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من ربة منزل يفيد قيام سيدة بالتعرف عليها أمام أحد المستشفيات بمصر القديمة، وبعد دخولها للاطمئنان على "حفيدها" عمره يومين، غافلتها ووالدته واختطفت الطفل وفرت هاربة.

على الفور، أمر العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، بتشكيل فريق بحث يضم الرائد محمد السيسي ضابط مباحث فرقة جنوب القاهرة، وضباط مباحث مصر القديمة الرائد محمد مجدي، والنقباء حسام فوزي ومحمد عاطف وإبراهيم كرم.

ودلت تحريات ومعلومات ضباط مباحث مصر القديمة، أن السيدة تسكن بمنطقة العمرانية، وأنها تزوجت من عامل، وأنجبت منه طفلة لكنه غضب لتمنيه إنجاب "ولد"، وأضافت التحريات أن المتهمة حملت للمرة الثانية لكنه لم يكتمل لظروف صحية في شهرها التاسع، فخططت لخطف طفل لإرضاء زوجها.

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وتمكن فريق من جهاز المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ضم الرائد محمد التهامي، وهشام عبدالحميد وعز المليجي من تتبع هاتف المتهمة وتحديد مكانها.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت قوة أمنية من مباحث مصر القديمة القبض على المتهمة وبحيازتها الطفل المُختطف، وتم إعادته لأهله سالمًا.

واعترفت المتهمة أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، قائلة إنها بعد "إجهاضها في الجنين" خططت لاختطاف طفل "جوزي نفسه في ولد"، مضيفة أنها ارتدت نقاب لإخفاء معالم وجهها وتوددت إلى جدة الطفل، وبعد عدة مرات من الزيارة طلبت حمله، وغافلتهم وهربت به ثم أخبرت زوجها بولادتها "ولد".

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.