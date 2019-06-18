يُسجل المخالفات إلكترونيًا.. ما هو "ملصق" المركبات الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: عممت وزارة الداخلية، تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، عن طريق الوحدات المرورية كافة. يحتوى الملصق، على رقم المركبة وبياناتها المسجلة لسهولة الاستعلام عليها بالحاسب الآلي، ويتم تركيبه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه. ويستعرض "الخليج 365" خلال النقاط التالية، أسباب استخدام وزارة الداخلية تلك الملصق بالخدمات المرورية. - توفير منظومة معلومات دقيقة لحصر أماكن الكثافات المرورية. - تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة). - وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً. Advertisements - تطبيق قواعد المرور، وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين. - التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد. - التسهيل على المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة. - رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكتروني يضمن سرعة ضبطها. - ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة للمركبات، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية. - التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.

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