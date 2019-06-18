مصر | السيطرة على حريق شب بمطعم شهير في الدقي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب بمطعم شهير بمنطقة الدقي، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مطعم شهير بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران لباقي المجاورات.

وتبين نشوب الحريق بسبب تجمع الزيوت بمدخنة المطعم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولى النيابة العامة التحقيقات.