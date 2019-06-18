مصر | مبدأ جديد لـ"النقض": انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبدأ جديد لـ"النقض": انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية؛ حيث أشارت إلى أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.

وذكرت المحكمة، أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز ، وقالت "لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب.

وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.

ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضى لا يكون الطعن مقبولًا ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم".