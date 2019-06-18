أخبار مصر | السكة الحديد: حدوث دخنة مفاجئة بقطار ٥٧٢ "الإسكندرية - بور سعيد" دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد: حدوث دخنة مفاجئة بقطار ٥٧٢ "الإسكندرية - بور سعيد" دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد بعد ظهر اليوم، عن تأخر قطار رقم ٥٧٢ ركاب سياحى الإسكندرية - بور سعيد بمحطة كفر الدوار، نتيجة حدوث دخنة مفاجئة بالكاوتش الفاصل بين عربة القوى والعربة رقم ١، وعلى الفور تم إخمادها بطفاية الحريق بمعرفة السائق.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم الاستعداد بالقطار واستأنف رحلته بتأخير ٢٠ دقيقة دون حدوث أي تلفيات أو إصابات، كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث ولم تتأثر حركة مسير القطارات.