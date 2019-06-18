أخبار مصر | بسبب أكاذيبها عن وفاة محمد مرسي.. علاء عابد يعلن عن مقاضاة هيومن رايتس ووتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب أكاذيبها عن وفاة محمد مرسي.. علاء عابد يعلن عن مقاضاة هيومن رايتس ووتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ما بثته سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش بنشرها لعدد من التغريدات على حسابها بتويتر بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى العياط بأنها سقطة وأكذوبة جديدة من أكاذيب هذه المنظمة المشبوهة.

وقال عابد، إنه كمحام دولى سوف يقاضى "واتسون" لاتهامها للحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة محمد مرسى عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي" فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة، مُؤكدًا أن النائب العام المصرى أصدر بيانا تضمن جميع الحقائق بشأن وفاة محمد مرسى ولا تعقيب على القضاء المصرى الشامخ والنزيه.

وقال النائب علاء عابد، إن مابثته "واتسون" إنما هو إعلان مدفوع الأجر من جماعة الاخوان الارهابية بأموال قطرية وتركية لان الغريب فى الامر أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة محمد مرسى العياط، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة.

ووصف "عابد" تغريدات واتسون، بالكاذبة والمضللة لأن ما يؤكد زيف مزاعمها أن آخر طلب رسمى إلى المحكمة تقدم به محمد مرسى العياط بخصوص حالته الصحية كان فى 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة، مُؤكدًا أن ما خلصت إليه "واتسون" ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافى من التدنى لاستغلالها وفاة مواطن مصرى لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة، مُشيرًا إلى أنه لن يترك هذه الوقائع تمر مرور الكرام وسوف يقوم بمقاضاة سارة ليا واتسون لانها كاذبة ولم تقدم اى دليل على كلامها بل ان من كانوا مع محمد مرسى داخل قفص المحكمة اعترفوا بما جاء فى بيان النائب العام من حقائق اولوية عن وفاة محمد مرسى، مؤكدا أن هذه المنظمة المشبوهة اصبحت مكشوفة امام الرأى العام المصرى والعالمى وانها اصبحت أجيرة لدى جماعة الاخوان الارهابية ونظامى الدوحة وأنقرة الارهابيين ممثلين فى تميم بن حمد ورجب طيب اردوغان الكارهين لمصر وشعبها وسياتى اليوم الذى يتم القصاص منهما.