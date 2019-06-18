أخبار مصر | برلماني: مناقشة ملف الأسواق المحلية الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مناقشة ملف الأسواق المحلية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، إن اللجنة ستفتح ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية الأسبوع القادم لما يترتب عليه ظاهرة مُسيئة خاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة والطرق.

وأضاف السجيني، أنه لا توجد في منظومة الإدارة والعلم الحديث مشكلة بلا حلول، مؤكدًا أن الباعة المُتجولون ينظمهم قانون والأسواق ينظمها قانون والأوضاع على الأرض بالشارع المصري تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التي رصدتها لجنة الإدارة المحلية منذ الدور الأول للانعقاد وضمتها من ضمن موضوعات تحتاج إلى مواجهة جادة لحلول مؤسسية مستدامة تراعى كافة الأوضاع والاعتبارات، مُشيرًا إلى أن المناقشات تتضمن دعوة كافة الأطراف التنفيذية والشعبية والبحثية للتوافق حول المطلوب سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو التوعية والتثقيف.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الملف مُرتبط بزيادة الموارد المالية المحلية ويعد أحد مكونات الاقتصاد الخفي والموازى، مُشيرًا إلى أن التعدي على الأرصفة والطرق يعكس صورة سلبية عن النسق الحضاري الواجب توافره في الوحدات المحلية بمستوياتها ويؤدى إلى سلب المواطنين حقهم من السير سالما على الأرصفة المخصصة المشاة بالإضافة إلى إعاقة المركبات ووسائل النقل بأنواعها من الحصول على حقهم في استغلال الطرق بأمن.