أخبار مصر | بدء الصيف رسميا.. مفاجأة في طقس كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الصيف رسميا.. مفاجأة في طقس كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف، يبدأ جغرافيا يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجارى ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة، وذلك بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقالت هيئة الأرصاد، إن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل كل أنحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث من المتوقع مع بدايات فصل الصيف اعتبارا من يوم الجمعة 21 يونيو أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح يوم الجمعة على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

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محافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.