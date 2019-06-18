أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار": منظمتي "الرايتس ووتش والعفو الدولية" تنتحران مهنيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين الأحرار": منظمتي "الرايتس ووتش والعفو الدولية" تنتحران مهنيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن دهشته من إصرار منظمتي "هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية" على القضاء على آخر ما تبقي لهما من تاريخ في العمل الحقوقي ووصفهما بأنهما "تنتحران مهنيا".

وتساءل رئيس حزب "المصريين الأحرار": "كيف لهذه المنظمات التي يفترض فيها المهنية والموضوعية أن تصدر بيانات صحفية تشير فيها إلى مسئولية الدولة عن وفاة الدكتور محمد مرسي ؟!، مُشيرًا إلى أن الاتهام الذي لم يستند إلى ثمة دليل بل ويدحض الاتهام الوفاة الطبيعية أمام العشرات الذين تابعوا وقائع جلسة محاكمته، وتم توقيع الكشف الطبي وفي حضور ممثلي النائب العام وأصدرت النيابة المصرية بيانا شرحت فيه ملابسات الوفاة.

وقال "خليل" إن مرسي تمتع بكافة حقوقه الصحية أثناء حبسه على ذمة اتهامه في قضايا الإرهاب والتخابر، مُضيفا أن تاريخ الدولة المصرية يخلو من المؤامرات أوتعمد التنكيل بالخصوم السياسيين ولا يليق بتلك المنظمات التي تستبق الأحداث وتوجه مثل هذه الإتهامات المرسلة بل والكاذبه حفاظا على ما تبقي لهذه المنظمات من موضوعية.