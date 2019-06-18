أخبار مصر | بعد وفاته.. تفاصيل 365 يومًا لمحمد مرسي في الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاته.. تفاصيل 365 يومًا لمحمد مرسي في الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرت علي مصر سنة سوداء من حكم جماعة الاخوان المسلمين، ظهرت فيها مصر بمظهر غير التي اعتادت عليه أمام العالم، وظهر ذلك جلياً أثناء المراسم والاحتفالات الرسمية التي مرت أثناء ذلك العام الأسود، وطريقة تعامل محمد مرسي مع رؤساء العالم، وكسره لقواعد البروتوكول والمراسم الرئاسية، مما كان له الأثر البالغ علي تراجع قيمة وواجهه مصر أمام دولالعالم، إلا أن الحقيقة داخل القصر الرئاسي في ظل حكم محمد مرسي، كانت أبشع من تلك التي ظهرت في الكاميرات أمام العالم .

فبعد عزل محمد مرسي، تم تغيير أطقم الحراسة والمواكب والسائقين ،وكذلك مسئولي المراسم والبروتوكولات وأحيل بعضهم للتقاعد بعد أن وصولوا للسن القانوني ، إلا ان بعضاً منها كان يمتلك رصيداً من الحكايات والمواقف الساخرة للمعزول داخل القصر الرئاسي ، سلطت الضوء علي الوجه الجشع للجماعة وطريقه إدارته للبلاد في ذلك الوقت .

ووفقاً للمصادر فإن محمد مرسي، لم يخضع للمراسموالبروتوكولات الرئاسية سوي مرتين وبعدها رفض الخضوع لها ، ومنها مراسم تناول الطعام مع الرؤساء واستقبال الضيوف والقاء الخطب ، وهو ما ظهر واضحاً خلال السنة التي تولي فيها حكم البلاد ، وكان يستنكر دائما تقديم الطعام بمقادير معينة وفقاً للبروتوكلات الرئاسية المتبعة للحفاظ علي صحة الرئيس ، وطلب أن يكون الطعام كاملاً غير مجزء كما تعود .

وقالت المصادر إن الرئيس المعزول لم يكن يتناول الطعام علي المائدة المخصصة لتناول الطعام هو واسرته كما هو متبع وباستخدام أدوات المائدة ، بل كان يفترش الأرض هو واسرته أثناء الوجبات الثلاثة ، وحتي في الولائم التي كان يطلبها مفاجاهً أثناء زيارة أعضاء مكتب شوري الاخوان ومرشد الجماعة ، فقد كان يفاجئ الطاقم الرئاسية بعمل وليمة للضيوف للغداء ، وكان الطعام يقدم علي الطريقة العربية ويفترشون الأرض للطعام ، ومنها الوليمة الشهيرة التي استضاف فيها عائلة " الزمر " وبعض من أعضاء الجماعة الإسلامية وقيادات مكتب الأخوان والتي تناولوا فيها أنواعاً من اللحوم والبط كما يفضلها المعزول .

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وحتي زوجة الرئيس المعزول مرسي " نجلاء علي محمود " لم تتتبع أبسط المراسم والبروتوكولات الرئاسية ، فمنذ تولي زوجها مقاليد الحكم رفضت الخضوع لعدد من الكورسات والتدريبات الخاصة بالسيدة الأولي ومنها مراسم استقبال زوجات الرؤساء سواء داخل قصر الاتحادية أو خارج البلاد ، وهو تقليد متبع يتم تنفيذه مع زوجات الرؤساء حتي يكونوا واجهه مشرفة أمام العالم ، كما رفضت زوجة المعزول مرسي تعلم بروتوكولات تناول الطعام في المناسبات الرسمية وكيفية الوقوف والجلوس في المؤتمرات والمحافل الرسمية ، كونها زوجة الرئيس ، كما لم تتلق أي دروس دورية في اللغة الانجليزية كما هو متبع ، معللة ذلك كونها عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية فترة من الوقت مما جعلها تتقن اللغة الانجليزية ولا تحتاج إلي ايجادتها .

كما ضربت زوجة المعزول مرسي قواعد البروتوكول والمراسم عرض الحائط أثناء تواجدها بقصر الاتحادية ، فقد كانت تزور مطبخ الرئاسة باستمرار ، للاشراف علي طعام العائلة والولائم التي كانت تعد للضيوف ، وكانت تستنكر باستمرار طريقة إعداد الوجبات والتي كانت تخضع لمستويات عالية من الإشراف والتجهيز وفقا لما هو متبع مع كل رئيس ، إلا أنها كانت تري أن زوجها لا يريد تناول الطعام بمقادير معينة ، بل يوضع الطعام كاملاً حتي يشبع .

ولم تكن زوجة المعزول مرسي بعيدة عن إقامة الولائم والعزائم في قصر الاتحادية لصديقتها من الأخوات وزوجات قيادات بارزة للجماعة ومنهم " عزة توفيق " زوجة خيرت الشاطر ، والدكتورة " عزة الجرف " الشهيرة بأم أيمن ، و " باكينام الشرقاوي " مستشارة الرئيس المعزول ، وعدد من زوجات وأبناء أعضاء مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين ، والذين كانت تستقبل بعضهم أسبوعياً بقصر الاتحادية مع أبنتها ، وتطلب تحضير ولائم ضخمة لإطعام هؤلاء الضيوف والذين كانوا يقضون ساعات طويلة مع زوجة المعزول ، والتنزه داخل القصر الرئاسي ، ومنهم من كان يقضي يوماً كاملاً مع معها ما بين الأفطار والغداء والعشاء .

وطلب مرسي في بداية حكمه من مسئول المراسم أن يتجنبوا زوجته من تلك البروتوكولات والمراسم المطلوبة للسيدة الأولي وحتي أولاده الإناث والذكور.

أما ابن الرئيس المعزول مرسي "أسامة " فكان يستقبل أصدقاءه من أبناء قيادات الجماعة وزملائه في العمل في القصر الرئاسي، ويقيم لهم الولائم الفاخرة ، كما كان يستقبل خطيبته في وقتها وأصهاره للغداء داخل القصر ، وطلب سيارة رئاسية في احدي المرات ليقودها ليوصل خطيبته واهلها للمنزل بدون حراسة وعاد بالسيارة مهشمة من الجوانب .