أخبار مصر | برلماني يتقدم باقتراح حول تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم باقتراح حول تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، إن تسعير المحاصيل الزراعية من الملفات الهامة التى يحرص أعضاء البرلمان على متابعتها مع الجهات التنفيذية للوقوف على آخر التطورات وآلية التسعير.

واقترح زكريا، تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الزراعة، التموين، الصناعة والتجارة، لتسعير المحاصيل الزراعية الأساسية وذلك بعد الوقوف على سعر التكلفة بعد زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح والشركات المصنعة فى نفس الوقت.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تسعير المحاصيل بما يضمن تحقيق هامش ربح للمزارعين، خاصة فى محاصيل القمح، الذرة، القطن، القصب، وبنجر السكر، لافتا إلى أن هذه المحاصيل أساسية وعلى الدولة ان تضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها ولو على مدار عدة سنوات، محذرا من عزوف بعض المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل بسبب خسارتهم بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.