أخبار مصر | "الجندي": استهداف ناقلة الجنود الكينية عمل إرهابي خسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجندي": استهداف ناقلة الجنود الكينية عمل إرهابي خسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، بشدة الهجوم الإرهابي على قافلة تقل جنود كينيين قرب الحدود الصومالية، مما أسفر عن مقتل 10 جنود.

وأكد "الجندي"، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تتوقف الا من خلال المواجهة الدولية الشاملة مع ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين خاصة ان الإرهاب لادين له ولاوطن له ولاتوجد دولة فى العالم كله بمنأى عن هذه الظاهرة الخطيرة له التي تستهدف الأبرياء من المدنيين وتروع الآمنين وتتنافي مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مُطالبا المجتمع الدولي بالإسراع فى مواجهة الإرهاب من خلال حشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته، ومواجهة الدول والأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأتى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وتقدم النائب مصطفى الجندى بخالص العزاء إلى كينيا رئيسًا وحكومًة وشعبًا وإلى أهالي الضحايا وذويهم داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.