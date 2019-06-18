شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحتفل باليوبيل الذهبي لكنيسة الأنبا «تكلا هيمانوت» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بحي الإبراهيمية بالإسكندرية، والمقررة مساء اليوم.

وتعد كنيسة القديس «تكلا هيمانوت» إحدى الكنائس التي أسسها المتنيح القمص بيشوي كامل الأب الروحي للخدمة بالإسكندرية، ويوجد بها مستشفى «الأنبا تكلا» التخصصي الذي يعد أقدم مستشفى كنسي بالإسكندرية.

Advertisements

فيما تعد زيارة قداسة البابا للكنيسة اليوم هي الثانية منذ جلوسه على الكرسي السكندري، إذ زارها للمرة الأولى في سبتمبر ٢٠١٥ لتدشين مذابحها.

وخلال الزيارة، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم بمبنى خدمات كنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

جاء ذلك اللقاء الذي حضره من أحبار الكنيسة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، على هامش زيارة قداسة البابا للكنيسة للاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على تأسيسها.