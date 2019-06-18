شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يزور البرلمان البيلاروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الثلاثاء، البرلمان البيلاروسي، في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا.

وكان في استقباله رئيسا غرفتي البرلمان، اللذان أعربا خلال المباحثات عن ترحيبهما بزيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك، مُشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والبيلاروسي.

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وأكد الرئيسان حرص بلادهما على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية، التي شهدت طفرة كبيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني، الذي حظي بدفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في أعقاب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسية البرلمانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا، خاصةً في الشق البرلماني، من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف راضي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في مجالات التعليم العالي والفني والعلوم والثقافة والسياحة والصناعة.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب، وكذا الهجرة غير الشرعية.