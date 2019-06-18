شكرا لقرائتكم خبر عن إعانات عاجلة لضحايا «لقمة العيش» في المنيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، تخصيص 8 أكشاك لضحايا ومصابي قرية المنيرة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، المعروفين بـ«شهداء لقمة العيش»، والذين راحوا ضحية تهوّر سائق سيارة نقل ثقيل على طريق الحسانين بالجيزة، كما وافق المحافظ على صرف إعانة عاجلة قدرها 5000 جنيه لكل حالة وفاة.

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جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندسة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيريّة، والنائب حاتم عبدالحميد، بخصوص بحث تخصيص مساعدة لأسر الضحايا والمصابين.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر، بوقوع حادث تصادم مروع بطريق القناطر – المناشي، وبالانتقال تبين حدوث تصادم بين جرار زراعى محمل بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين بطريق المناشي- القناطر.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عاماً وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وجرى نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.