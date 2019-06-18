شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: مصر ثاني مقصد سياحي في الشرق الأوسط بالنسبة للبيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بيلاروسيا، تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، لافتًا أن بيلاروسيا كان لها موقف داعم لمصر في أعقاب عام 2013، وعقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف «راضي»، في تصريحات صحفية، أن العلاقات بين البلدين دائمًا متزنة وهناك توافق كبير في الرؤى على المستوى السياسي، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت تحولا كبيرًا في أعقاب زيارة رئيس بيلاروسيا للقاهرة في يناير 2017.

وأردف أن حجم التعاون التجارى بين البلدين تضاعف 4 أضعاف في أعقاب زيارة الرئيس البيلاروسي إلى مصر ومازال دون المتوقع، مؤكدًا أنه في الطريق إلى تنامى هذا الرقم، بما يتناسب والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وتابع أنه تمت مناقشة سبل التعاون الثنائى والصناعى بين البلدين، موضحًا أن بيلاروسيا دولة صناعية هامة جدًا وتعتبر أغنى دولة في الدول المستقلة عن رابطة الاتحاد السوفيتى عقب انهياره، وتتميز بالصناعات الثقيلة والجرارات والمنتجات المساهمة في الزراعة.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر ثانى مقصد سياحى بالنسبة للسياح البيلاروس في الشرق الأوسط، لافتًا أن عدد السياح الوافدين لمصر كبير جدًا، موضحًا أن شركات السياحة تناقشت مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على سبل تشجيع السياح لزيارة مصر.

وأضاف راضى أن مصر تمثل لبيلاروسيا قبلة مشجعة للأعمال وللمشروعات والتصنيع وتوطين المنتجات والصناعات المشتركة نتيجة ما يلمسونه من العلاقات المشتركة.

وتابع أن بيلاروسيا تدرك جيدًا ما تفعله مصر لتشجيع الاستثمارات من التشريعات إلى البنية التحتية، موضحًا أن اتفاقيات التجارة الحرة ما بين مصر والدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى تشجع المستثمرين.

وأوضح راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، خلال لقائه مع رئيس وزراء بيلاروسيا، على تشجيع الاستثمار في مصر، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر، مؤكدًا أن اللقاء كان متميزًا وتطرق لجميع الملفات، مشيرا إلى أنه تم استعراض بعض القضايا السياسية والإقليمية في مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن تحدى الإرهاب كبير ويتطلب تكاتف الجميع والعمل الجماعى على مستوى العالم ويعتبر القاسم المشترك في كل لقاءات الرئيس.

وأردف أن الرئيس شدد على ضرورة الالتزام بالتوصيف القانونى للإرهاب وعدم الانجراف حول المسميات الجديدة للإرهاب، موضحًا أن التطرف الفكرى هو عمل إرهابى وإجرامى وتم الاتفاق مع بيلاروسيا على التعاون المعلوماتى للقضاء على الإرهاب.

وتابع أنه كان هناك اجتماع موسع من رجال الأعمال من ممثلى كبرى الشركات الصناعية ببيلاروسيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على فتح الاستثمارات الجديدة في مجال الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات.