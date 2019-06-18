شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ولوكاشينكو يتفقان على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري في مينسك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه «خلال لقاء القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تم التوافق على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري معتمد في العاصمة مينسك، أسوةً بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، انعكاسًا للزخم المتنامى بين الجانبين، في إطار دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين».

وأضاف «راضي»، في تصريحاته، أنه تم كذلك التوافق على ترفيع مستوى اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوى السياسي.

كان الرئيس السيسي عقد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاتشينكو، بمقر القصر الجمهوري بمينسك، في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.