شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يخصص قطعتي أرض لإقامة مشروعات خدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1379 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة الواقعة في نطاق بمدينة شبين القناطر بالايجار الاسمي لصالح الجهاز التنفيذ لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع عليها.

وجاء التخصيص للمشروع بحيث يُقام على مساحة 255 مترًا مربعًا بالقطعة رقم 78 حوض حلمي في ناحية قرية الجعافرة، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموضع، وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

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وقال محافظ القليوبية، الدكتور علاء مرزوق، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1375 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4000 متر مربع بناحية عرب جهينة زمام عرب العليقات بمركز ومدينة الخانكة بالمجان.

وتم التخصيص لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمة لإقامة مدرسة للمكفوفين عليها. وأوضح المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة.

وأعرب «مرزوق» عن شكره لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطع أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة.